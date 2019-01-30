Хацкевич: Важко сказати який чемпіонат підійде Циганкову

Наставник київського Динамо Олександр Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи.

Його цитує FootballHub.

"Про Вітю дуже багато пишуть, особливо в період трансферного вікна. Але для початку йому потрібно стабільно виступати в Україні. Який чемпіонат? Важко сказати. Вітя в своєму віці вже відпрацьовує і в обороні. Він грає досить креативно в центральній зоні. Але все одно потрібно працювати ",- розповідає Хацкевич.

У поточному сезоні Віктор провів за Динамо 28 матчів у всіх турнірах. Він забив 11 голів і віддав 8 результативних передач. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Циганкова складає 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Хацкевич розповів про свої стосунки з Миколою Шапаренком.

Також, Хацкевич відвідає гру Олімпіакоса.

Джерело - footballhub.