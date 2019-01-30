Саррі про Азара: Якщо він хоче піти - нехай йде

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі вважає, що Едену Азару варто покинути клуб, якщо у нього є таке бажання.

Його цитує dynamomania з посиланням на Sport24.

"Едену 28 років. Якщо він хоче піти - нехай йде. Cподіваюся, що він залишиться. Зараз у нього є потенціал бути кращим гравцем в Європі. Але іноді він задовольняється меншим. Моя робота - зробити його кращим", - розповідає головний тренер Челсі.

Нагадаємо, Реал не купуватиме Еріксена і хоче придбати Азара.

Також, Азар - найкращий футболіст Бельгії.

Джерело - Dynamomania.