Обамеянг може стати найкращим бомбардиром АПЛ

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг відзначився голом у матчі з Кардіффом.

Габонець реалізував пенальті на 70-й хвилині. Цей гол став для нього 15-м у поточному сезоні в АПЛ.

Таким чином, Обамеянг відірвався від Гаррі Кейна і наблизився до лідера бомбардирської гонки - нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха, у якого 16 голів.

Варто відзначити, що гравець Арсенала забив 2 голи з пенальті, а Салах - 3.

Нагадаємо, Салах став найкращим футболістом року в Африці другий рік поспіль. Тим часом Арсенал виплатив майже 20 мільйонів євро Венгеру

Джерело - Чемпіон.