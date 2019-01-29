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Калітвіцев може продовжити кар'єру в Нідерландах

Вчора 23:53 540 0
Калітвіцев може продовжити кар'єру в Нідерландах

Колишній півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев який нещодавно розірвав контракт з Динамо, найближчим часом може стати гравцем Вітесса.

Про це повідомляє vitesseinside.com.

За інформацією джерела, завтра українець пройде медобстеження в голландському клубі, після чого підпише контракт.

В нинішньому сезоні на рахунку півзахисника всього один матч за Динамо в УПЛ.

Після 19 турів чемпіонату Нідерландів Вітесс має у своєму активі 29 очок та посідає 5-е місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Калітвінцев, розірвав свій контракт з Динамо.

Раніше, Десна відмовилася від Калітвінцева.

Джерело - vitesseinside.

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