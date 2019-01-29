Боярський: Не варто звертати увагу на ідіотів з України

Російський актор і співак Михайло Боярський вважає, що спорт поза політикою.

Про це розповів сам фанат Зеніта.

У Ракицького будуть проблеми? Мене це мало хвилює. В сьогоднішній Україні, напевно, є божевільні, безбашенні люди, які назвуть Ярослава зрадником. Але навіщо звертати увагу на ідіотів? Спорт поза політикою.

В останні роки перестав стежити за українським футболом. А до київських подій дуже любив збірну України. Це ж наш футбол. У радянські часи збірна країни майже цілком складалася з гравців київського Динамо. Важко забути той період, коли всі ми були в одній упряжці.

Гравців з України та з інших країн колишнього СРСР я легіонерами не вважаю. Вони не чужинці. Наші хлопці", - сказав Боярський.