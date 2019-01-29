Матч збірної України може не відбутися у Львові через концерт Винника

Проведення матчу 3-го туру кваліфікації Євро-2020 Україна - Сербія на Арені Львів під загрозою зриву.

Про це повідомляє програма Циганик Live на FootballHub.

У львівського стадіону є проблеми з газоном. Стадіон і газон можуть виявитися не готовими до проведення зустрічі.

Відзначається, що гроші на заміну газону вже виділені, але до червня його можуть не встигнути замінити.

Крім того, Арена Львів може відмовитися від проведення матчу, тому що 1 червня там пройде концерт Олега Винника.

Існує альтернативний варіант - Харків. В такому випадку матч 4-го туру відбору проти Люксембургу пройде у Львові.

Нагадаємо, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії. Тим часом збірна України вперше за два роки проведе спаринг вдома.

Джерело - Чемпіон.