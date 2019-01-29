Сульшер хоче виграти трофей з Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що цього сезону червоні дияволи повинні завоювати який-небудь трофей.

Його слова наводить iSport.

"Ми - Манчестер Юнайтед, і завжди повинні прагнути до того, щоб виграти внутрішній чемпіонат. Ми не зможемо зробити це в поточному сезоні, але потрібно дивитися вперед. Ми повинні знову стати колишнім МЮ. Зараз у нас залишається Ліга чемпіонів і Кубок Англії. Ми не можемо говорити лише про АПЛ, і все. Нам потрібно запитати себе: "Чи не можемо ми щось виграти цього року?", - говорить норвезький фахівець.

Нагадаємо, після приходу на тренерський місток Уле Гуннара Сульшера манкуніанці здобули вісім перемог поспіль у всіх турнірах. Після 23-х ігор червоні дияволи займають 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши 44 очка.

Нагадаємо, Сульшер взяв найкращий старт в історії МЮ. Також він повторив рекорд Гвардіоли і Анчелотті.

Джерело - iSport.