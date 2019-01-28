Палкін прокоментував перехід Ракицького до Зеніта

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вдячний Ярославу Ракицькому за роки проведені в Шахтарі.

"В історії академії Шахтаря - Ярослав один з найталановитіших і успішних випускників. Протягом 10 сезонів він відіграв за першу команду 326 матчів і завоював 19 трофеїв.

За роки проведені у клубі - став одним із лідерів Шахтаря, завоював щиру любов і величезну повагу всіх уболівальників. І це - найбільше визнання для футболіста.

Ярослав, спасибі тобі за все, що ти зробив для Шахтаря. Дякую за твій гірницький характер, за твої емоції і відданість, за всі перемоги, голи і ті прекрасні моменти, які ми пережили разом. Бажаю тобі успіхів і великих досягнень у кар'єрі", - написав Палкін у Facebook.