Монако орендував португальського вінгера в Атлетіко

Вінгер Атлетіко Желсон Мартінш продовжить сезон в Монако.

Про це повідомляється в Твіттері клубу.

Монако орендував 23-річного вінгера до кінця сезону,

🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Gelson Martins en provenance de l’Atlético Madrid. Le milieu offensif est prêté jusqu’à la fin de la saison.

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📄➡ https://t.co/rHkA6nep9u#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/wzPcxjBqaw — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 27, 2019

Мартінш перейшов в Атлетіко минулого літа зі Спортінга. У нинішньому сезоні він провів за "матрацників" 12 матчів у всіх турнірах і забив один гол.



Нагадаємо, Монако призначив Жардіма головним тренером команди.

Також, французи заплатять Анрі кругленьку суму за розірвання контракту.

Джерело - Чемпіон.