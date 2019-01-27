Нападник збірної Хорватії хоче перебратися в Англію

Нападник збірної Хорватії Анте Ребич прагне змінити свій клуб.
Про це повідомляє ua-football, з посиланням на Mail.
За інформацією видання, Ребич хоче перейти в один з клубів АПЛ.
Минулого літа за гравцем активно полював Манчестер Юнайтед. Жозе Моуріньо вважав його однією з головних трансферних цілей.
Однак після звільнення португальця МЮ відмовився купувати хорвата. Джерело запевняє, що в АПЛ багато клубів готові влітку підписати Ребича.
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Айнтрахтом Ребича в Харкові.
Також, Шахтар анонсував продаж квитків на матч Ліги Європи.
Джерело - ua-football.