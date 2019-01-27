Нападник збірної Хорватії хоче перебратися в Англію

Нападник збірної Хорватії Анте Ребич прагне змінити свій клуб.

Про це повідомляє ua-football, з посиланням на Mail.

За інформацією видання, Ребич хоче перейти в один з клубів АПЛ.

Минулого літа за гравцем активно полював Манчестер Юнайтед. Жозе Моуріньо вважав його однією з головних трансферних цілей.

Однак після звільнення португальця МЮ відмовився купувати хорвата. Джерело запевняє, що в АПЛ багато клубів готові влітку підписати Ребича.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Айнтрахтом Ребича в Харкові.

Також, Шахтар анонсував продаж квитків на матч Ліги Європи.

Джерело - ua-football.