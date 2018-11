Арсенал оголосив заявку на матч з Ворсклою. Емері взяв 9 гравців юнацької команди. ФОТО

Головний тренер Арсенала, Унаї Емері оголосив заявку на матч 5-го туру Ліги Європи проти Ворскли.

Про це повідомляє Twitter команди.

Серед юнаків: Чарлі Гілмор, Едді Нкетіа, Тайріс Джон-Джулс, Зак Медлі, Еміль Сміт-Роу, Джо Віллок, Жорді Осей-Туту, Бакайе Сака, Домінік Томпсон і Деян Ілієв.

Також до Києва вирушили: Петр Чех, Еміліано Мартінес, Штефан Ліхтштайнер, Аарон Ремзі, Маттео Гендузі, Роб Холдінг, Генріх Мхітарян, Карл Дженкінсон, Мохамед Ель-Ненні.

🗞 Here's the travelling squad for our #UEL match against Vorskla Poltava



⚠️ The official matchday squad will be announced 75 minutes before kick-off pic.twitter.com/gcxGkTx1tB