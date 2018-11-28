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Хацкевич: Усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі

Сьогодні 20:03 328 0
Хацкевич: Усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі

Олександр Хацкевич заявив, що доля матчу з Астаною буде вирішуватися завтра на футбольному полі.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Олександра Хацкевича запитали чи буде перевагою для Динамо відстутність ігрової практики в Астани через завершення чемпіонату.

"Астана не перший рік бере участь в єврокубках, як минулого року, так і нинішнього, ситуація була однаковою, тож вони знають, як потрібно готуватися. Тому я не вважаю, що для нас стане перевагою той факт, що суперник не має ігрової практики, а ми знаходимося у тонусі. Ми можемо лише робити припущення. А усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі."

Нагадаємо, Хацкевич пояснив причини поразки Динамо в матчі проти Олександрії.

Також, Бєсєдін, Буяльський і Пиварич не полетять у Казахстан.

Джерело - офіційний сайт Динамо..

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