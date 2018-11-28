ФФУ перенесла нагородження найкращих гравців року через воєнний стан

Федерація футболу України вирішила змінити дату церемонії Футбольні зірки України.

Про це повідомляє Facebook ФФУ.

У зв’язку з введенням воєнного стану в 10 областях України керівництво Федерації футболу України та Асоціація футболістів-професіоналів України вирішили скасувати проведення урочистостей в рамках щорічної церемонії нагородження Футбольні зірки України-2018, яке було заплановано на 4 грудня.

Вручення футбольних нагород найкращим футболістам та функціонерам за підсумками 2018 року відбудеться на початку весняної частини сезону.

Нагадаємо, у ФФУ заявили про 37 випадків підозрілого руху коефіцієнтів ставок на матчі Олімпіка.

Також, апеляційний комітет ФФУ довічно дискваліфікував шістьох футболістів.