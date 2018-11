Челсі втратив головну зірку перед матчем з ПАОКом. ВІДЕО

Лідер лондонського Челсі, Еден Азар, пропустить матч Ліги Європи проти ПАОКа через травму.

Про це повідомив головний тренер "пенсіонерів" Мауріціо Саррі у передматчевому інтерв'ю.

У Едена Азара відбулася рецедив минулої травми і він пропустив декілька тренувань.

Зараз бельгієць не в найкращих фізичних кондиціях і тому пропустить матч Ліги Європи.

🚑 Will Eden Hazard be fit for Derby Day on Sunday? 🚑



More: https://t.co/rmMqEsrhhD pic.twitter.com/w6q1by83hv