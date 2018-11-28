Екс-форвард Динамо: Цей негідник і недоумок Саакашвілі посадив мене

Екс-форвард Динамо, Георгій Деметрадзе, заявив, що у його тюремному терміні винен екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Цей негідник і недоумок Саакашвілі посадив мене. Звинуватив, придумав безглузду статтю. "бандитські традиції". Які бандитські традиції ?! Я з шести років в футбол грав. Хвора людина, що з ним зробиш? Видно ж по його ході, мові й по тому, як він їсть. Душевно хворий! Його просто треба лікувати!