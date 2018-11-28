Анчелотті: Ми будемо придурками якщо ми не вийдемо з групи

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті перед матчем Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди вважає, що команда зобов'язана виходить з групи.

Про це розповів сам тренер.

"Будь-яка критика - це завжди нормально. Але я не поміняю думку, у нас конкурентоспроможна група. Якщо ми не пройдемо груповий турнір Ліги чемпіонів, то будемо придурками, - цитує Карло Анчелотті La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці після чотирьох турів лідирують в "Групі Смерті", випереджаючи Ліверпуль і ПСЖ.

Нагадаємо, Шахтар в п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зумів вирвати перемогу над Гоффенгаймом, а Ліон вдома зіграв внічию з Манчестер Сіті.

Джерело - ua-football.