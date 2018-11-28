Шапаренко та Швед претендують на звання Найкращого гравця місяця в УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга організувала конкурс на визначення найкращого гравця чемпіонату України у листопаді.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У голосуванні беруть участь переможці номінації Найкращий гравець туру (у листопаді: 14 тур - Мар’ян Швед (Карпати), 15 тур - Микола Шапаренко (Динамо), 16 тур - Андрій Цуріков (Олександрія).

Крім того, у голосуванні беруть участь футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Артем Гордієнко (Зоря), Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Андрій Запорожан (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна).

Проголосувати за кандидата можна на офіційному сайті УПЛ.

Джерело - УПЛ.