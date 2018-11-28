Мій профіль

Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

Сьогодні 15:06 2875
Головний тренер Карпат покинув команду
Сьогодні 11:17 2440
Дубль Тайсона приніс перемогу Шахтареві над Гоффенгаймом у Лізі чемпіонів
Вчора 23:53 1700
Матч Ворскла - Арсенал перенесли до Києва через воєнний стан в Україні
Вчора 22:33 948
Гоффенгайм - Шахтар: стартові склади команд
Вчора 21:16 3402 2
Динамо — Андерлехт: пряма онлайн-трансляція юнацької Ліги УЄФА
Вчора 17:59 1431
Збірна України оприлюднила склад на першу гонку в Поклюці. ФОТО
Вчора 14:49 1116
Міністр спорту Жданов зробив офіційну заяву, щодо проведення спортивних заходів в Україні. ФОТО
Вчора 12:43 825
Гоффенгайм — Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Вчора 10:47 1192
Чи зніметься Світоліна для чоловічого журналу 2018 року? Букмекери приймають ставки
Вчора 09:59 1326
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:21 Футбол Атлетіко переграло Монако та вийшло до плей-оф Ліги Чемпіонів 77
21:56 Футбол Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей 134
21:40 Шахи Карлсен обіграв Каруану і захистив звання чемпіона світу 194
21:30 Теніс Страхова вийшла в чвертьфінал турніру ITF в Індії 157
21:11 Футбол Трансляція: Ворскла - Арсенал - дивитися онлайн 29.11.2018 192
21:01 Футбол Коноплянка у стартовому складі Шальке на матч Ліги Чемпіонів проти Порту 234
20:54 Футбол Арсенал оголосив заявку на матч з Ворсклою. Емері взяв 9 гравців юнацької команди. ФОТО 309
20:45 Біатлон Джима розповіла, чому пропустить естафету на першому етапі кубку світу 430
20:42 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 143721
20:26 Футбол Ворскла виїхала до Києва. ФОТО 368
20:17 Футбол Трансляція: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018 445
20:03 Футбол Хацкевич: Усе вирішуватиметься завтра на футбольному полі 526
19:49 Футбол ФФУ перенесла нагородження найкращих гравців року через воєнний стан 208
19:36 Футбол Челсі втратив головну зірку перед матчем з ПАОКом. ВІДЕО 237
19:24 Теніс Ястремська виступить на престижному турнірі в Австралії 254
19:01 ММА Мак-Грегора позбавили водійських прав на півроку за перевищення швидкості 216
18:46 Футбол Сачко: Ми готувалися в штатному режимі 192
18:27 Інше Виховання по-російські: тренер вдарив учня ногою в голову за помилку під час тренування. ВІДЕО 822
18:13 Футбол Фанати Арсенала зможуть використовувати свої білети на Олімпійському 255
17:57 Футбол Лідер Реалу пропустив матч з Ромою через неповагу до тренера 817
17:40 Футбол Екс-форвард Динамо: Цей негідник і недоумок Саакашвілі посадив мене 1007
17:29 Футбол Роналду побив черговий суперрекорд 1347
16:59 Бокс Берінчик: Ломаченко - найкращий тренер світу 924
16:44 Футбол Селезньов може покинути Акхісар через порушення дисципліни 316
16:25 Футбол Фанати Арсенала проти перенесення матчу з Ворсклою до Києва 827

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 20:42 143721 0
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

Читайте також Шахтар здобув божевільну перемогу над Гоффенгаймом у Лізі чемпіонів. ВІДЕООГЛЯД

 Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

  Також: Астана - Динамо - дивитися онлайн 29.11.2018

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

  Важливо: Трансляція: Ворскла - Арсенал - дивитися онлайн 29.11.2018

Нагадаємо, що Берінчику набридла промоутерська компанія Кличків. ВІДЕО

 

 

Джерело - champion.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()