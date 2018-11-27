Суркіс: З Росією треба сідати і домовлятися, щоб не гинули наші хлопці

Вирішувати всі питання з Росією треба за столом переговорів.

Вважає президент Динамо Ігор Суркіс.

"Мені складно говорити, чим керувалися наші депутати і президент, коли вони приймали введення військового стану. Їм це видніше. Не буду нічого коментувати. Я ніколи не був і не хотів бути політиком.

Можу сказати тільки одне - будь-які питання ми повинні вирішувати за столом переговорів. Сідати і домовлятися, щоб не гинули наші хлопці. Я це говорив, говорю, і буду говорити. Це моя точка зору", - сказав Суркіс.