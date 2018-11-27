Маркевич: Сумніваюся, що введення воєнного стану - це вихід

Голова комітету національних збірних команд ФФУ Мирон Маркевич вважає провокації росіян прогнозованими.

Про це розповів сам колишній тренер Металіста.

"Я думаю, що ситуація, яка виникла в Азовському морі, абсолютно прогнозована. Росіяни постійно шукають якісь можливості для провокацій. Я вже давно не дивуюся їх діям. Провокації будуть тривати постійно. Просто треба бути готовим до цього, і все.

Сумніваюся, що введення воєнного стану - це вихід, що це зараз доцільно. Але нічого. Подивимося, як ситуація буде розвиватися далі. Політики - на то і політики, щоб прораховувати всі варіанти", - сказав Маркевич.