Фінал Кубка Лібертадорес відбудеться поза Аргентиною

Матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес між Бока Хуніорс і Рівер Плейт відбудеться не в Аргентині.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, Південноамериканська конфедерація футболу повідомила і про орієнтовну дату проведення поєдинку, це буде 8-е або 9-е грудня, щоб футболісти Боки, які постраждали від поліції і озвірілих фанатів, змогли відновитися.

Яку країну виберуть для проведення заключного матчу фіналу також поки точно невідомо, але Бразилія, Парагвай і Італія вже висловили готовність прийняти команди і забезпечити організацію проведення поєдинку.

Нагадаємо, напередодні повторного фіналу Кубка Лібертадорес фанати Рівер Плейта закидали камінням автобус Бока Хуніорс.

Джерело - xsport.ua.