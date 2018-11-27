Динамо переграло Андерлехт і вийшло у наступний раунд Юнацької ліги УЄФА

В матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 у рідних стінах мінімально перемогло Андерлехт U-19.

На початку другого тайму Андерлехт вийшов вперед зусиллями Колассена. Зрівняти рахунок у зустрічі кияни змогли на 65 хвилині. Цітаішвілі, який вийшов на заміну, завдав прямого удару зі штрафного у правий кут.

На 82-й хвилині Динамо змогло заробити пенальті та вилучення для суперника. Одинадцятиметровий впевнено виконав Булеца.

У підсумку Динамо здобуло вольову перемогу над Андерлехтом з рахунком 2:1 та вийшло до наступного раунду змагань.

Юнацька ліга УЄФА.

Шлях національних чемпіонів.

Фінал, матч-відповідь

27 листопада

Динамо U-19 – Андерлехт U-19 – 2:1

Голи: 0:1 - 51 Колассен, 1:1 - 65 Цітаішвілі, 2:1 - 83 Булеца

Нагадаємо, поєдинок Ліги Європи Астана – Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада.

Тим часом стало відомо, хто судитиме матч Астана — Динамо.

Джерело - Чемпіон.