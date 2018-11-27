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Гоффенгайм - Шахтар: пряма відеотрансляція поєдинку Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 16:00 175 0
Гоффенгайм - Шахтар: пряма відеотрансляція поєдинку Юнацької ліги УЄФА

Шахтар U-19 у 5 турі Юнацької ліги УЄФА на виїзді гратиме проти Гоффенгайма. 

Матч Юнацької ліги УЄФА Гоффенгайм U-19 – Шахтар U-19 розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряму трансляцію гри можна буде переглянути на нашому сайті.

Після 4 турів Юнацької ліги УЄФА "гірники" набрали лише 1 очко та втратили шанси на вихід з групи. У юнаків Гоффенгайма 10 очок – навіть нічия з Шахтарем гарантує німцям вихід з групи.

Нагадаємо, матч основних команд Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться сьогодні о 22:00.

Джерело - Чемпіон.

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