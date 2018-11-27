Фонсека: У нас залишаються шанси пробитися в наступний раунд Ліги чемпіонів

Шахтар за підсумками чотирьох матчів групового етапу Ліги чемпіонів набрав 2 очки, проте зберігає шанси на вихід у наступний раунд. Про перспективи виходу з групи розповів керманич Шахтаря Паулу Фонсека.

Його цитує sport.ua.

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"У нас залишилося два фінальних матчі. Найближчий в Німеччині. Грати проти Гоффенгайма насправді дуже складно, з огляду на їх стиль футболу. Але я вважаю, що в групі ще нічого не вирішено. В останньому турі німецький клуб гратиме з Манчестер Сіті, тому нас може чекати фотофініш. У нас залишаються шанси вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів", — сказав Фонсека.