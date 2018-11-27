Десна перенесла матч у Київ через воєнний стан у Чернігові. ФОТО

Чернігівська Десна оприлюднила справжню причину перенесення матчу із Чернігова в Київ. Напередодні офіційний сайт Десни повідомляв, що матч проти Зорі перенесуть до столиці через відсутність підігріву на стадіоні імені Гагаріна.

Сьогодні в офіційному повідомленні про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення воєнного стану.

"Матч 17-го туру УПЛ між Десною та Зорею відбудеться в Києві, на стадіоні Оболонь-Арена. Верховна Рада прийняла постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримали 276 депутатів. Закон поширюється на 10 областей України, в тому числі і на Чернігівську.

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З огляду на рекомендації правоохоронних органів, у зв'язку із запровадженням військового положення у нашому регіоні, було прийнято рішення провести матч в Києві", — сказано в заяві клубу на сторінці у Facebook.

Матч відбудеться 1 грудня о 14.00.

Нагадаємо, воєнний стан у Запоріжжі не стане на заваді проведенню баскетбольного матчу між Україною та Словаччиною.

Джерело - Чемпіон.