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Дикий:Звертатимемося в органи щоб отримати роз'яснення

Сьогодні 11:25 264 0
Дикий:Звертатимемося в органи щоб отримати роз'яснення

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий прокоментував регламентацію проведення матчів на територіях, де діє військовий стан.

Його цитує Спортарена.

"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможемо надати детальнішу інформацію", — сказав Дикий.

Термін воєнного стану - один місяць.

За цей час в областях, де діє військовий стан, має відбутися чотири матчі УПЛ: Шахтар - Олімпік (Харків), Зоря - Арсенал-Київ (Запоріжжя), Маріуполь - Шахтар (Маріуполь), Чорноморець - Ворскла (Одеса).

Нагадаємо, стали відомі прізвища людей спорту, які проголосували за воєнний стан.

Джерело - Спортарена.

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