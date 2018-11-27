Дикий: Звертатимемося в органи щоб отримати роз'яснення

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий прокоментував регламентацію проведення матчів на територіях, де діє військовий стан.
Його цитує Спортарена.
"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможемо надати детальнішу інформацію", — сказав Дикий.
Термін воєнного стану - один місяць.
За цей час в областях, де діє військовий стан, має відбутися чотири матчі УПЛ: Шахтар - Олімпік (Харків), Зоря - Арсенал-Київ (Запоріжжя), Маріуполь - Шахтар (Маріуполь), Чорноморець - Ворскла (Одеса).
Нагадаємо, стали відомі прізвища людей спорту, які проголосували за воєнний стан.
Джерело - Спортарена.