Дикий: Звертатимемося в органи щоб отримати роз'яснення

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий прокоментував регламентацію проведення матчів на територіях, де діє військовий стан.

Його цитує Спортарена.

"Будемо офіційно звертатися в усі органи, щоб отримати роз'яснення. Президент оголосив, що ніяких свобод громадян обмежено не буде. Після того, як звернемося до органів і отримаємо відповіді, зможемо надати детальнішу інформацію", — сказав Дикий.