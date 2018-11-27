Гоффенгайм — Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

27 листопада Шахтар проведе передостанній матч групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького Гоффенгайма.
Матч покаже телеканал Футбол 1.
Актуально: Час початку всіх матчів Ліги чемпіонів.
Також трансляцію здійснюватиме відеоресурс Oll.Tv. Трансляція платна.
Актуально: текстова трансляція матчу Гоффенгайм — Шахтар доступна на нашому сайті
Нагадаємо, що дивитися онлайн-трансляцію Гоффенгайм — Шахтар можна починаючи з 22:00.
Також дивіться на нашому сайті пряму трансляцію матчу юнацької Ліги УЄФА Динамо — Андерлехт..
Джерело - Чемпіон.