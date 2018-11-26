Фонсека пояснив чому Ракицький не прилетів до Німеччини

У захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракицького травма коліна.

Про це розповів головний тренер команди Паулу Фонсека.

"Вчора Ракицький відчув біль у коліні та був вимушений покинути тренування. Саме тому Ярослав не полетів з нами на гру проти Гоффенгайма", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів Гоффенгайм - Шахтар відбудеться 27 листопада, початок гри заплановано на 22:00.

Після 4 турів німецький клуб має у своєму активі 3 очки та розташовується на 3 місці у групі, Шахтар з 2 заліковими пунктами перебуває на дні турнірної таблиці.

Нагадаємо, Фонсека взяв на гру 20 футболістів.

Джерело - Шахтар.