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Фонсека пояснив чому Ракицький не прилетів до Німеччини

Вчора 23:36 254 0
Фонсека пояснив чому Ракицький не прилетів до Німеччини

У захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракицького травма коліна.

Про це розповів головний тренер команди Паулу Фонсека.

"Вчора Ракицький відчув біль у коліні та був вимушений покинути тренування. Саме тому Ярослав не полетів з нами на гру проти Гоффенгайма", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів Гоффенгайм - Шахтар відбудеться 27 листопада, початок гри заплановано на 22:00.

Після 4 турів німецький клуб має у своєму активі 3 очки та розташовується на 3 місці у групі, Шахтар з 2 заліковими пунктами перебуває на дні турнірної таблиці.

Нагадаємо, Фонсека взяв на гру 20 футболістів.

 

Джерело - Шахтар.

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