Найкориснішим гравцем туру УПЛ визнали захисника Зорі

Захисник Зорі Віталій Вернидуб став найкращим футболістом 16-го туру УПЛ
За даними InStat.
Він набрав за індексом InStat 315 балів в матчі з Олімпіком, в якому відзначився голом.
Також в цій зустрічі Вернидуб виграв 14 з 16 єдиноборств (88%), зробив 51 точну передачу (81%) і два відбори.
Друге місце в 16-му турі зайняв хавбек Шахтаря Тайсон (304 бали), третє - воротар Маріуполя Євген Гальчук (297 балів).
Нагадаємо, Прем'єр-ліга оголосила кращого тренера чемпіонату за підсумками 16-го туру.
Тим часом гравець Олександрії став найкращим у 16 турі.
Джерело - Чемпіон.