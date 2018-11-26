Найкориснішим гравцем туру УПЛ визнали захисника Зорі

Захисник Зорі Віталій Вернидуб став найкращим футболістом 16-го туру УПЛ

За даними InStat.

Він набрав за індексом InStat 315 балів в матчі з Олімпіком, в якому відзначився голом.

Також в цій зустрічі Вернидуб виграв 14 з 16 єдиноборств (88%), зробив 51 точну передачу (81%) і два відбори.

Друге місце в 16-му турі зайняв хавбек Шахтаря Тайсон (304 бали), третє - воротар Маріуполя Євген Гальчук (297 балів).

Нагадаємо, Прем'єр-ліга оголосила кращого тренера чемпіонату за підсумками 16-го туру.

Тим часом гравець Олександрії став найкращим у 16 турі.

Джерело - Чемпіон.