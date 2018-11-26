Матч Ліги Європи Ворскла - Арсенал розсудить польська бригада арбітрів

УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Головним рефері призначений Бартош Франковський. Йому допомагатимуть Марцин Бонєк і Давид Голіс. 4-й арбітр Адам Купсік. Додаткові помічники рефері: Деніель Стефанські і Збігнев Добринін. Вся суддівська бригада з Польщі.

Суддівський спостерігач Юджин Штрайгель з Німеччини, Небойша Івковиш - делегат УЄФА.

Матч групи Е Ворскла - Арсенал відбудеться в четвер 29 листопада. Початок зустрічі о 19.55

Нагадаємо, Ворскла випустила сувенірний шарф до гри з Арсеналом.

А на матчі Ворскла - Арсенал очікується аншлаг.

Джерело - Чемпіон.