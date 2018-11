Фанатка Рівер Плейта використала дитину, щоб пронести піротехніку на стадіон. ВІДЕО

Одна з фанаток Рівер Плейт перед матчем фіналу Кубка Лібертадорес проти Боки Хуніорс намагалася пронести на стадіон піротехніку за допомогою дитини.

У Мережі з'явилося відео, як вона прикріпила до хлопчика фаєри і сховала їх під футболкою.

За інформацією Daily Mail, поліції вже вдалося ідентифікувати жінку завдяки годиннику на її руці. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

River Plate casually strapping flares to a little girl in order to sneak them into El Monumental stadium ahead of #CopaLibertadores final 2nd leg tonight #River #Bocapic.twitter.com/quAQrdlSwZ