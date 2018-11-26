Півзахисник Динамо вимагав збільшення зарплатні в п'ять разів

Пізахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі хотів щоб йому збільшили зарплатню в п'ять разів.

Про це розповів журналіст Сергій Болотников.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що один з головних талантів академії київського Динамо Георгій Цітаішвілі відмовляється підписувати новий контракт.

Відразу з'явилися чутки, що 18-річним атакуючим півзахисником цікавляться Шахтар, Зеніт і Аякс. Однак через декілька днів ситуація вирішилася сама собою - Цітаішвілі погодився на умови, запропоновані Динамо"

Як повідомив ведучий програми ТаТоТаке, весь цей інформаційний шум виник через бажання гравця і його агентів збільшити поточну зарплату в п'ять разів. Однак в результаті сторони зійшлися на взаємовигідних умовах, правда, джерела не розкривають, про яку суму йдеться.

Джерело - та то таке.