ТаТоТаке: Динамо бреше про відвідуваність своїх матчів. ВІДЕО

Ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков прокоментував нещодавнє інтерв'ю президента Динамо про те, що проведення одного матчу для клубу обходиться в 400 тис грн.

Також Ігор Михайлович додав, що прибуток від поєдинку не закриває всі витрати на нього.

За словами Болотнікова, враховуючи середні показники відвідуваності та вартості білетів, прибуток від матчу становить 2,6 млн гривень, що значно перевищує вищевказану цифру.

"Або він (прим. Суркіс) тут бреше, принижуючи вболівальників та перебільшуючи свою роль, або Динамо бреше, коли каже цифри відвідуваності", - підкреслив журналіст.

Раніше повідомлялося, що Динамо відмовилося від Шведа.

Джерело - Чемпіон.