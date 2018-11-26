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Худжамов: Сподіваюся військовий стан не вплине на спорт

Сьогодні 14:42 315 0
Худжамов: Сподіваюся військовий стан не вплине на спорт

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов поділився думками про захоплення Росією українських катерів, буксира і 23 моряків в Азовському морі.

Його цитує Трибуна.

"Особисто я сподіваюся, що введення військового стану не вплине на спорт. Загалом, я був готовий до того, що рано чи пізно так станеться. Тому що агресія не припиняється, кожен день наші солдати гинуть і отримують травми різного ступеня. Я розумів, що це питання часу, але сподіваюся, що на спорт це не вплине. Заборона масових заходів? Питання, не до мене. Загалом, це масовий захід, але так, як зараз ходять уболівальники на спорт, то це не зовсім масове. Звичайно ж, це легка іронія, але це все ще незрозуміло. Треба, щоб відбувся наступний тур і тоді ми зможемо від чогось відштовхуватися. Поки ми можемо тільки припускати", — сказав Худжамов.

Через напад російського флоту президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет, а Україна ініціювала позачергове засідання ради безпеки ООН.

На засіданні військового кабінету і РНБО вирішили ввести в Україні військовий стан на два місяці. Остаточне рішення повинна ухвалити Верховна Рада, яка планує зібратися о 16.00 26 листопада.

З цього приводу вже висловив свою думку міністр молоді та спорту Жданов.

Джерело - Трибуна.

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