Сідклей про переживання за Шахтар: Конкуренти ми лише на внутрішній арені

Легіонер київського Динамо Сідклей розповів про переживання за своїх бразильських колег із Шахтаря.

Йог цитує dynamo.kiev.ua.

"Я бачив обидва матчі (з Манчестер Сіті - ред.) і приховувати не буду — засмутився. Я підтримую хлопців в міжнародних матчах. Між собою ми конкуренти тільки на внутрішній арені. На міжнародній тільки переживаємо один за одного. Це нормально", — заявив Сідклей.

Нагадаємо, Сідклей розповів з ким із гравців Шахтаря він дружить.

Тим часом Динамо зазнало першої поразки від Олександрії.

Джерело - dynamo.kiev.ua.