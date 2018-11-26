Леоненко розкритиквав Бойка за поразку від Олександрії

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко вважає голкіпера киян Дениса Бойко винним у поразці від Олександрії в 16-у турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів у ефіір телеканалу Футбол.

"Ситуація з Бойко? Коли ти робиш такі помилки, як правило, всі тренери міняють воротаря, ставлять іншого. І вже Бойко повинен чекати, поки Бущан зіграє. У цьому матчі Денис підвів команду, клуб, а команда ще й очок не взяла", — сказав Леоненко.

Другий гол Динамо пропустило з пенальті за фол Бойка проти Шастала.

Джерело - Великий футбол.