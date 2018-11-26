Павелко: питання розширення чемпіонату не нав'язуватиметься силовим шляхом

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, за яких умов кількість клубів Прем'єр-ліги збільшать до 16.

Про це він заявив у ефірі програми Великий футбол.

"Штучно 16 команд у Прем'єр-лізі ми не утримуватимемо. У клубів, що претендують на підвищення в класі, повинна бути відповідна академія, база, стадіон, молодіжні команди. Клуб повинен розуміти, що це УПЛ, а не перша або друга ліги. Величезний плюс буде в тому, що великі міста повернуться в найсильніший український дивізіон. Прем'єр-лігу створювали для залучення фінансів, але ми не побачили вливання, як це робиться в європейських чемпіонатах. Ми створюємо телепул, передаємо телевізійні права, щоб клуби почали заробляти. Ми тимчасово переходили на 12 клубів і говорили, що повернемося до формату з 16 командами, коли клуби будуть економічно сильні. Ніякої політики тут немає. Ми повинні ухвалити виважене рішення. Комітет атестування заслухає всі клуби і визначиться. Питання розширення чемпіонату не нав'язуватиметься згори силовим шляхом, буде природне рішення", — заявив Павелко.

Нагадаємо, Павелко підготував звернення в НАБУ щодо податків Динамо.

Тим часом проти Павелка порушили три кримінальні справи.

Джерело - Великий футбол.