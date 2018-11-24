Вест Гем - Манчестер Сіті: Зінченко залишився на лаві запасних

Стали відомі склади на матч між лондонським Вест Гемом і Манчестер Сіті. Через велику кількість травм у складі чемпіона Англії не зможуть вийти на поле Менді, Бернардо Сілва, Де Брюйне. Однак після травми до складу повернувся Ніколас Отаменді.

Також варто відзначити, що на лаву запасних потрапив українець Олександр Зінченко.

Вест Гем: Фабьянскі, Сабаллета, Бальбуена, Діоп, Мусуаку, Обьянг, Райс, Діангана, Андерсон, Арнаутович, Антоніо

Манчестер Сіті: Едерсон, Волкер, Отаменді, Ляпорт, Дельф, Фернандіньо, Гюндоган, Д. Сілва, Стерлінг, Агуеро, Сане

Матч розпочнеться о 17:00.

Нагадаємо, Насрі стане одноклубником Ярмоленка.

Нещодавно Ярмоленко провів зустріч із уболівальниками.

Джерело - Чемпіон.