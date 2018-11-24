Ференцварош - Кішварда: анонс і прогноз найбільш українського протистояння чемпіонату Угорщини

Ференцварош - Кішварда

15-ий тур Вищої ліги Угорщини

Групама, Будапешт,24 листопада, 18:00

24 листопада в 15 турі чемпіонату Угорщини зустрінуться найбільш українські команди - столичний Ференцварош та Кішварда. З огляду на турнірне положення команд, явним фаворитом матчу виступають саме підопічні Реброва (Ференцварош).

Чемпіонат Угорщини дещо схожий на український, про що свідчить кількість команд - 12. З мінімальним відставанням у турнірній таблиці лідирує Ференцварош, лише на на відстані в 3 очки випереджаючи Гонвед. Причому в останніх 5 матчах угорський лідер зумів здобути лише 7 балів - мінімально поступилися Академії Пушкаша та Халадашу, зіграли внічию з Дебреценом.

Про мотивацію підопічних Реброва годі й говорити. Ференцварошу, як кров з носу, необхідно здобувати 3 очки та нарощувати відстань від найближчих конкурентів. До того ж повнота та якість складу (по міркам угорського чемпіонату) натякають на те, що проблем столичні не відчують.

З української діаспори у Ференцвароші тільки Петряк та Ребров, хоча останнім часом угорська преса говорить про трансфер хавбека Зорі Ігора Харатіна.

З точністю, та навпаки, справи складаються у Кішварди. Новачок ліги, попри низку трансферів ніяк не може знайти свою гру. Як результат, передостаннє 11 місце і 9 балів у активі. Причому в останніх п'яти матчах команда із Кішварди здобула лише 1 очко. Не допоміг і перехід відомого українського нападника Артема Мілевського. У 4-ох матчах Артем так і не зміг відзначитися у воротах суперників.

Загалом, за Кішварду виступають аж 5 українців. Серед них також є одне відоме ім'я україїнському вболівальнику - вихованець Динамо Темур Парцванія.

Таким чином, Ференцварош - фаворит матчу, однак і Кішварда може піднести сюрприз чинному лідеру. Тим паче, ми знаємо, як Міля вміє вистрелити.

Склади:

Ференцварош: Дібус, Блажич, Ловренчич, Леандро, Хейстер, Спіровський, Сігер, Петряк, Лансафаме, Боул, Беде

Кішварда: Філіпе, Протич, Варі, Беріос, Ізінг, Мітосевич, Лукас, Ілич, Мілевський, Сасса, Негрут

Прогноз Чемпіона: 3:1

Джерело - Чемпіон.