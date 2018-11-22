Секретна угода Ліверпуля та Барселони: нові подробиці

Ліверпуль зберіг своїх гравців завдяки секретній угоді, яку клуби укладали при трансфері Філіпе Коутіньйо.

Про це повідомляє betnews365.com, з посиланням на Marca.

Днями в пресі з'явився документ, в якому стверджується, що Барселона і Ліверпуль під час трансферу Філіпе Коутіньйо уклали угоду, який додає до вартості будь-якого гравця червоних 100 мільйонів євро, якщо каталонці захочуть когось придбати до 2021 року.

У такому випадку трансфер Салаха, яким цікавилася Барселона, обійдеться каталонцям в 250 мільйонів, як мінімум.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль заборонив Барселоні купувати своїх гравців.

Також, Чигринський розповів, чому не заграв у Барселоні.

Джерело - betnews365.com.