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Поєдинок Світоліної потрапив до топ-3 сенсаційних перемог сезону. ВІДЕО

Сьогодні 20:37 79 0
Поєдинок Світоліної потрапив до топ-3 сенсаційних перемог сезону. ВІДЕО

Перемога Еліни Світоліної на підсумковому турнірі потрапила до топ-3 сенсаційних звитяг сезону.

Про це повідомляє unn.com.ua.

Виграш Світоліної над датчанкою Кароліною Возняцкі дозволив вибити суперницю із Підсумкового турніру WTA, а самій пробитися до півфіналу, і згодом виграти трофей.

Тоді українка тріумфувала в трьох сетах – 5:7, 7:5, 6:3. Таке досягнення потрапило на 2-ге місце серед найбільш неочікуваних результатів року.

Примітно, що наразі сайт WTA ще не оприлюднив сенсацію року під номером один.

Відзначимо, що на третьому місці опинилася Наомі Осака із перемогою над Сереною Вільямс.

Нагадаємо, Світоліна потрапила до рейтингу за кількістю ейсів у сезоні.

Джерело - unn.com.ua.

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