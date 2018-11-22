Бойко: Мілевський назвав мене щуром... Бог йому суддя

Голкіпер київського Динамо, Денис Бойко, прокоментував висловлювання колишнього нападника клубу Артема Мілевського про себе.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Мені зараз нецікаво розмовляти про цю людину ... Те, що він назвав мене щуром ... Бог йому суддя. Нехай робить все, що хоче. Нічого особистого у мене з ним немає. Я теж міг би підняти цю тему, опуститися до його рівня і почати розповідати, хто він такий і чим займається. Але мені не цікаво".