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Катар стане не єдиною країною, яка буде приймати чемпіонат світу-2022

Сьогодні 16:57 517 0
Катар стане не єдиною країною, яка буде приймати чемпіонат світу-2022

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що деякі матчі ЧС-2022 можуть пройти в сусідніх з Катаром країнах.

Про це повідомляє news.sportbox.ru.

"У Катарі всього 8 стадіонів. У чемпіонаті світу візьмуть участь 32 команди. Якщо кількість збірних буде збільшено до 48, то буде проблематично грати тільки в одній країні. Можливо, будемо думати про долучення до турніру сусідніх країн. Це створить додаткові труднощі, які доведеться подолати", - розповів Інфантіно.

Нагадаємо, Інфантіно запрошує уболівальників до Катару.

Також, ФІФА не допустить учасників Суперліги на чемпіонат світу.

Джерело - news.sportbox.ru.

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