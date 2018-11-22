Катар стане не єдиною країною, яка буде приймати чемпіонат світу-2022

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів, що деякі матчі ЧС-2022 можуть пройти в сусідніх з Катаром країнах.

Про це повідомляє news.sportbox.ru.

"У Катарі всього 8 стадіонів. У чемпіонаті світу візьмуть участь 32 команди. Якщо кількість збірних буде збільшено до 48, то буде проблематично грати тільки в одній країні. Можливо, будемо думати про долучення до турніру сусідніх країн. Це створить додаткові труднощі, які доведеться подолати", - розповів Інфантіно.