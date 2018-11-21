У володаря Золотого м’яча конфіскували три авто за борги

У рідних славетного бразильського футболіста Роналдінью за борги відібрали три автомобіля.

Про це повідомляє іSport із посиланням на Globo Esporte.

Генеральна прокуратура Бразилії конфіскувала три автомобіля та один предмет мистецтва, які перебували у власності родини Роналдінью та його брата Роберто де Ассіса.

У сім'ї легендарного гравця конфіскували два автомобіля марки BMW і один Mercedes-Benz. Також було вилучено картина художника Андре Берардо.

Прокуратура змушена була піти на такий крок, оскільки правоохоронним органам потрібні гарантії виплати раніше встановленого штрафу.

Нагадаємо, Роналдінью опинився на межі банкрутства.

Раніше, у легендарного Роналдінью відібрали паспорт через борги.

Джерело - іSport.