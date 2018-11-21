Динамо визначилося із долею хавбека, яким цікавився Аякс

Динамо продовжило на контракт із півзахисником Георгієм Цітаішвілі, яким цікавився Аякс.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Київський клуб підписав із 18-річним півзахисником юнацької збірної України новий 5-річний контракт.

"Розмови про мій можливий перехід до Шахтаря, Зеніта або Аяксу - не більше ніж чутки, які не мають під собою жодних підстав. Я їздив додому на кілька днів за сімейними обставинами, щоб провідати дідуся. Щойно повернувся до Києва, відразу прибув до клубного офісу, аби продовжити контракт", - розповів Цітаішвілі.