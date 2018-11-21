У Туреччині визначилися із майбутнім Луческу

Головний тренер збірної Туреччини залишиться на своїй посаді, попри невдачу в Лізі націй.

Про це повідомляє UA-Football.

Федерація футболу Туреччини не поспішає звільняти румунського фахівця.

За інформацією турецького видання Futbolarena, справа в тому, що при достроковому розірванні контракту Луческу буде вимагати солідну компенсацію, і тому федерація чекатиме до серпня наступного року.

Луческу у 2017 році підписав контракт за схемою 2+1, і саме в серпні 2019 року спливає термін угоди, яку не буде продовжено. У першій половині наступного року Федерація футболу Туреччини займатиметься пошуком наступника румуна.

Нагадаємо, збірна Туреччини поступилася Швеції та вилетіла до третього дивізіону Ліги націй.

Після поразки від Швеції турецькі журналісти оголосили бойкот Мірчі Луческу на прес-конференції.

Джерело - UA-Football.