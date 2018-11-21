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У Туреччині визначилися із майбутнім Луческу

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У Туреччині визначилися із майбутнім Луческу

Головний тренер збірної Туреччини залишиться на своїй посаді, попри невдачу в Лізі націй.

Про це повідомляє UA-Football. 

Федерація футболу Туреччини не поспішає звільняти румунського фахівця.

За інформацією турецького видання Futbolarena, справа в тому, що при достроковому розірванні контракту Луческу буде вимагати солідну компенсацію, і тому федерація чекатиме до серпня наступного року.

Луческу у 2017 році підписав контракт за схемою 2+1, і саме в серпні 2019 року спливає термін угоди, яку не буде продовжено. У першій половині наступного року Федерація футболу Туреччини займатиметься пошуком наступника румуна.

Нагадаємо, збірна Туреччини поступилася Швеції та вилетіла до третього дивізіону Ліги націй

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Джерело - UA-Football.

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