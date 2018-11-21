Бундесліга відмовилася від матчів по понеділках

Клуби Бундесліги домовилися із сезону 2021/22 не проводити матчі по понеділках.

Про це повідомляє Футбол 24 із посиланням на Zeit Online.

Клуби Бундесліги висловили солідарність з уболівальниками і домовилися про відмову від проведення матчів чемпіонату Німеччини по понеділках, починаючи з сезону-2021/22.

Зазначається, що саме тоді почне діяти новий телевізійний контракт.

Нижчі англійські дивізіони продали телевізійні права на показ матчів за 595 млн фунтів.

Нагадаємо, відразу чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав на показ і подальше пакетування УПЛ.

Джерело - Футбол 24.