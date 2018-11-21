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Легендарний голкіпер Баварії може стати президентом мюнхенського клубу

Сьогодні 11:37 806 0
Легендарний голкіпер Баварії може стати президентом мюнхенського клубу

Президент Баварії Улі Хьонесс роздумує над тим, щоб покинути свою посаду в мюнхенському клубі.

Про це повідомляє SPORT BILD.

Протягом наступних двох-трьох років Улі Хьонесс запланував покинути посаду президента Баварії. 

До кінця 2019 року Хьонесс повинен буде вирішити, чи варто балотуватися на чергових виборах у листопаді. В будь-якому випадку, процес зміни керівництва в Баварії вже запущений.

За інформацією видання, колишній футболіст Баварії Олівер Кан є головним фаворитом на те, щоб стати заміною Хьонессу.

Зазначається, що після того, як Кан очолить керівництво "ротен", вектор політики мюнхенського клубу кардинально не зміниться.

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Джерело - football24.ua.

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