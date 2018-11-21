Українську Прем'єр - лігу розширять до 16-ти команд

Питання розширення Прем’єр-ліги до 16 клубів вирішено на 99 відсотків.

Повідомляє журналіст Констянтин Андріюк в ефірі програми ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Шахтар, який проти розширення, не має достатню кількість голосів в УПЛ, аби цьому перешкодити. А ФФУ не піде на публічний конфлікт з більшістю клубів, аби піти на зустріч Шахтарю.

Зауважимо, що раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що хоче аби в українській Прем’єр-лізі виступало 16 команд.

Раніше президент УПЛ висловився проти розширення чемпіонату.

Натомість Динамо підтримало розширення Прем'єр-ліги до 16 клубів.

Джерело - Та то таке.